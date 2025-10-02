2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile birlikte 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav yerleri duyuruldu. Adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Peki, DUS 2. Dönem sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavına ilişkin detaylar.
DUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
DUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara yönelik bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, 2 Ekim 2025 saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek.
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM, sınav günü için adaylara kritik bir hatırlatma yaptı. 12 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav sabahı adayların erken saatte binalarda hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.