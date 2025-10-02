DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, sınav günü için adaylara kritik bir hatırlatma yaptı. 12 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav sabahı adayların erken saatte binalarda hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.