Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklinin e-Devlet üzerinden emekli kök maaşlarını öğrenme ekranına yoğun ilgi oldu. Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını belirleyen haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Altı aylık kümülatif artış %24.73 olarak gerçekleşti ve bu oranda kök maaşlara zam yapıldı. Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükselteceğini açıklamış, bu düzenleme yılbaşından itibaren geçerli olmuştu. Haziran ayı enflasyon verisinin kümülatif toplamı Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı konusunda netlik kazandıracak. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

1 / 9 3 Temmuz tarihinde memur ve emekli zammı tablosu netlik kazandı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre kök maaşlarda artış yaşanacak. Mayıs ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte beş aylık kümülatif artış %22.7 olarak belirlendi. 10 bin TL alan emeklinin kök maaşları, zam açıklamasının ardından e-Devlet ekranından takip edilebilecek. Peki, emekli kök maaşı ne kadar olacak?

2 / 9 EMEKLİ KÖK MAAŞ NE KADAR OLDU? Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin altıncısı açıklandı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.

3 / 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve yılbaşından itibaren en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu.

4 / 9 Ancak emekliler 10 bin liranın altında kök maaşa sahip oldukları için açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kök maaşlarında da artış yaşanıyor.

5 / 9 Bugün açıklanan enflasyonla birlikte altı aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 24.73 oldu. Böylece kök maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

6 / 9 EMEKLİ KÖK MAAŞ ÖĞRENME EKRANI 10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor. SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

7 / 9 Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

8 / 9 Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.