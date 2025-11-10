e Devlet TOKİ başvurusu: Kimlik numarasına göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları 10 Kasım itibariyle başlıyor. Sosyal konut başvurusu e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden yapılacak. Yoğunluğu önlemek amacıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamına göre ilk 5 gün boyunca kademeli olarak alınacak. Peki TOKİ konut başvurusu ilk gün kim başvuracak, TC kimlik numarası sonu kaç olan ne zaman başvuracak? İşte 500 bin TOKİ sosyal konut başvuru detayları.
TOKİ sosyal konut başvuruları e Devlet ve Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla bizzat başvurular yapılacak. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka üzerinden yapılacak başvuruları ise 19 Aralık’ta tamamlanacak. 10 ve 14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre TOKİ konut başvurusu alınacak.
TOKİ konut başvurusu ilk gün kim başvuracak, TC kimlik numarası sonu kaç olan ne zaman başvuracak?
Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar kimlik numarası kısıtlaması olmadan başvuru yapabilecek.
TOKİ başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ konutları İstanbul'da ne kadar olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ sosyal konut başvurusu gelir şartı nedir?
İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.