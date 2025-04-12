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e-YDS 2025/5 sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS/5 sonuç tarihi

e-YDS 2025/5 sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS/5 sonuç tarihi

Tuğba Güner
14:4912/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yabancı Dil Sınavı (YDS) uygulaması hem fiziki hem de online olarak gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS yılda iki defa uygulanırken e-YDS ise belirli aralıklar gerçekleşir. e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca oturumları 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirildi. SInava katılan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, e-YDS 2025/5 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM e-YDS/5 sonuç tarihi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS/5 ne zaman?


Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5) 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

e-YDS/5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sonuçları, aynı gün içerisinde yani 12 Nisan 2025 günü ÖSYM tarafından açıklanacak. e-YDS sonuçları için net bir saat yok fakat sorgulama ekranı saat 18.00'den sonra aktif oluyor.

e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?


ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci e-YDS sınavına 5 bin 267 adayın başvurdu. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav salonunda yapılan e-YDS 2025/2 sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinde erişime açılıyor. Sonuçları öğrenmek için TC kimlik numarası ve şifreyi girmeniz gerekiyor. 

E-YDS SORGULAMA EKRANI

E-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ


e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca / Sınav ve sonuç tarihi: 12 Nisan


e-YDS 2025/6 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 3 Mayıs / Başvuru tarihi: 15-22 Nisan


e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca / Sınav ve sonuç tarihi: 28 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran


e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça / Sınav ve sonuç tarihi: 29 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran


e-YDS 2025/9 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 23 Ağustos / Başvuru tarihi: 6-14 Ağustos


e-YDS 2025/10 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 27 Eylül / Başvuru tarihi: 10-18 Eylül


e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 25 Ekim / Başvuru tarihi: 8-16 Ekim


e-YDS 2025/12 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 20 Aralık / Başvuru tarihi: 3-11 Aralık


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