e-YDS 2025/5 sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS/5 sonuç tarihi

Yabancı Dil Sınavı (YDS) uygulaması hem fiziki hem de online olarak gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS yılda iki defa uygulanırken e-YDS ise belirli aralıklar gerçekleşir. e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca oturumları 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirildi. SInava katılan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, e-YDS 2025/5 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM e-YDS/5 sonuç tarihi.

1 /6 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /6 e-YDS/5 ne zaman?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5) 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

3 /6 e-YDS/5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sonuçları, aynı gün içerisinde yani 12 Nisan 2025 günü ÖSYM tarafından açıklanacak. e-YDS sonuçları için net bir saat yok fakat sorgulama ekranı saat 18.00'den sonra aktif oluyor.

4 /6 e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci e-YDS sınavına 5 bin 267 adayın başvurdu. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav salonunda yapılan e-YDS 2025/2 sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinde erişime açılıyor. Sonuçları öğrenmek için TC kimlik numarası ve şifreyi girmeniz gerekiyor.