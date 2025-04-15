Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları gerçekleştirildi. Gece-gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı.

Bölgede 97'si iş yeri, 678'i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremzede Selma Zencir'in "Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu" sözlerini alıntılayarak, sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için." ifadesini kullandı.