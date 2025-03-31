Ramazan Bayramı tatilinin 2. gününde eczanelerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı 9 gün olarak açıklandı. Bayram boyunca eczanelerin hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Peki bayram tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı? 31 Mart Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama ekranı.
31 Mart Pazartesi günü eczanelerin durumu, özellikle Ramazan Bayramı tatili nedeniyle merak konusu. "31 Mart Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı ilaç alacak vatandaşlar tarafından merak konusu. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler acil ilaç ihtiyaçları için hizmet vermeye devam edecektir. Bu nedenle, 31 Mart Pazartesi günü için nöbetçi eczane listesine göz atmak önemlidir. Peki Eczaneler ne zaman açılacak? Çarşamba günü eczaneler açılacak mı?
Eczaneler kapalı mı açık mı?
Ramazan Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatleri, bayramın resmi tatil günlerine denk gelmesi sebebiyle değişiklik göstermektedir. "Eczaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına gelecek olursak, Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram hafta sonuna denk gelse de idari izinle beraber tatil süresi 9 gün yapıldı. Bayram günleri olan 30-31 Mart ve 1 Nisan'da nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.
Eczaneler ne zaman açılacak?
Bayramın ardından gelen ve idari iznin söz konusu olduğu 2 Nisan Çarşamba ile sonraki günlerde ise eczaneler normal çalışma düzenlerine dönecek.
Eczaneler çalışma saatleri
Eczaneler hafta içi ve cumartesi günü 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.