31 Mart Pazartesi günü eczanelerin durumu, özellikle Ramazan Bayramı tatili nedeniyle merak konusu. "31 Mart Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı ilaç alacak vatandaşlar tarafından merak konusu. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler acil ilaç ihtiyaçları için hizmet vermeye devam edecektir. Bu nedenle, 31 Mart Pazartesi günü için nöbetçi eczane listesine göz atmak önemlidir. Peki Eczaneler ne zaman açılacak? Çarşamba günü eczaneler açılacak mı?