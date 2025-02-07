Bakan Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." dedi.