Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları dile getirirken, eğitim müfredatında değişiklik yapılacağını belirtti. Peki Milli Eğitim yeni müfredatı nasıl olacak, neler gelecek? İşte detaylar.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapılacağını belirtirken, eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları anlattı. Peki yeni eğitim müfredatı nasıl olacak, neler değişecek?
Bakan Yusuf Tekin’den eğitim müfredatında değişik sinyali
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları dile getirirken, eğitim müfredatında değişiklik yapılacağını belirtti. Bakan Tekin, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
Yeni eğitim müfredatı nasıl olacak?
Doğal afetler sonrası toplumsal dayanışma örneklerinin yeni müfredatta yer alacağını belirten Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerle sürekli olarak görüş alışverişi içinde olacaklarını da ifade etti.
Bakan Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." dedi.
Tekin, eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdiklerine işaret ederek, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız.
Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız." dedi.