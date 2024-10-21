Ehliyet yenileme işlemleri, belirlenen süre zarfında yapılmak zorundadır ve 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Ehliyet yenileme için son gün yaklaştıkça, birçok kişi işlemlerini hızlandırmak istemektedir. Ehliyet yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak başvuru yapılması gerekmektedir. Peki ehliyet yenileme ne zaman bitecek? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

1 /7 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin bu tarihe kadar yenilenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve yenileme işlemleri normal harç tarifesi üzerinden yapılacaktır. Ehliyet yenilemesi yapılmazsa ne olur? Ehliyetleri geçersiz hale gelecektir. Yenileme işlemleri için gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlükleri veya trafik tescil şubelerine başvurmanız gerekmektedir. Peki, ehliyet yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

2 /7 EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve değiştirilmesi durumunda normal harç tarifesi uygulanacaktır. Ehliyet yenileme işlemini zamanında yapmayan sürücüler, bu tarihten sonra daha yüksek ücretler ödemek zorunda kalabilir.

3 /7 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024 NE KADAR? Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

4 /7 EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR? Eski tip sürücü belgesini yenilemek için randevular, randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerinden veya Alo 199 Nüfus Müdürlüğü destek hattı aracılığıyla oluşturulabiliyor. Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden veya Çağrı Merkezi aracılığıyla alınan randevu ile ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılabiliyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

5 /7 EHLİYET YENİLEME BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları,

6 /7 Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.