"Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ne kadar? Ehliyet yenilemeyene ne kadar ceza var?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eski tip sürücü belgesi olanlar ve yeni ehliyete geçmek isteyenlerin belirtilen süre içerisinden internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alması gerekiyor. Gerekli tarihler içerisinde ehliyetini yenilemeyenleri ise para cezası bekliyor. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ne kadar?