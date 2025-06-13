'IQ'NUN 79'UN ALTINDA OLMASI HASTALIK MI?''





IQ 79 ve altının ne demek olduğu çok önemli. IQ'nun 79'un altında olması zeka geriliği olarak tanımlanabiliyor. Bunama, dikkat ve bilinç bozuklukları ile duygusal dengesizliğe neden olan kalıcı hastalıklar da sürücü belgesinin verilmesini engelleyen koşullardan bazıları.

Sürücü ve sürücü adaylarının sağlık muayeneleri; Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler tarafından gerçekleştiriliyor. Üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel sağlık kuruluşlarında bazı işlemler yapılabiliyor.



