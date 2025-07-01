Öğretmenlerin ek ders ücretleri temmuzda yeniden belirleniyor. Temmuz ayı, kamu çalışanları için zam ayı olarak öne çıkıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar, öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücretlerini de doğrudan etkileyecek. Her yıl olduğu gibi, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ek ders ücretleri de yeniden belirlenecek ve öğretmenlerin Temmuz ek ders ücretleri güncel zamlı tarifeden yatırılacak. Peki öğretmen ek ders ücreti temmuz zammı ne kadar?