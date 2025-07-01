Temmuz ek ders zammı için bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin Temmuz ayı ek ders ücretleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının belli olmasından sonra, ek ders ödemelerinde de artış bekleniyor. Temmuz zammı sonrası öğretmenlerin alacağı yeni ek ders ücretleri, hem kadrolu hem de ücretli öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Temmuz'da ek ders parası ne kadar olacak? İşte MEB 2025 öğretmenlerin güncel ek ders ücreti hakkında detaylı bilgi.
Öğretmenlerin ek ders ücretleri temmuzda yeniden belirleniyor. Temmuz ayı, kamu çalışanları için zam ayı olarak öne çıkıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar, öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücretlerini de doğrudan etkileyecek. Her yıl olduğu gibi, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ek ders ücretleri de yeniden belirlenecek ve öğretmenlerin Temmuz ek ders ücretleri güncel zamlı tarifeden yatırılacak. Peki öğretmen ek ders ücreti temmuz zammı ne kadar?
Bu durum, öğretmenlerin gelirlerinde önemli bir iyileşme sağlayacak. Ek ders ücretlerindeki bu artış, aynı zamanda enflasyon karşısında alım gücünün korunmasına da yardımcı olacak. Öğretmenler, Temmuz ayında hesaplarına yatırılacak yeni ek ders ücretlerinin detaylarını ve net miktarlarını merakla bekliyor. Her saat için hesaplara geçen ek ders parası, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrasında artacak. İşte, öğretmenlerin ek ders ödemesi hakkında detaylar...
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli memurun 5 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 14'lük zammı garantilmesi ardından gözler haziran verisine çevrildi. Tahmini olarak öğretmenlere de yüzde 15 civarında bir zammın söz konusu olması bekleniyor.
Buna bağlı olarak ek ders ücretlerinin yüzde 15 zam durumunda; kadrolu öğretmen için 137,34 TL, sözleşmeli öğretmen için ise 117,94 TL olması öngörülüyor. Hesaplamada yüzde 15 vergi dilim dikkate alınmıştır.
ÖĞRETMENLERİN GÜNCEL EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Lisans mezunu gündüzlü öğretmen (brüt) - 141,07 TL
Lisans mezunu yarıyıl, gece ve cumartesi - pazar dersleri (brüt) - 151,15 TL
DKY (brüt) - 282,14 TL
Yüksek lisanslı öğretmen (brüt) - 151,92 TL
Doktoralı öğretmen (brüt) - 169,29 TL
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?
Genel itibarıyla; dersin verildiği saate ve personelin unvanına bağlı olarak farklı göstergelerin, o dönem için geçerli memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla brüt ücret bulunur. Brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapıldıktan sonra net ücret elde edilir.