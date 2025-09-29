Yeni Şafak
Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kira artış zammı hesaplama örneği

Tuğba Güner
10:0929/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Ekim ayı 2025 kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi. Ekim'de kira anlaşması yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, “Ekim 2025 kira zammı ne kadar olacak?”, “Kira artışı nasıl hesaplanır?” sorularını araştırıyor. Peki, Ekim ayı kira zammı oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve kira artışı hesaplama örnekleri...

2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM

Mevzuata göre, konut ve iş yeri kira artış oranları, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor ve bu oran yasal zam sınırını oluşturuyor. Bu veriler her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'nde açıklanıyor.



EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU MU?


Ekim ayı kira zammı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Eylül ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.


Buna göre; ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.



EYLÜL'DE KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Yukarıdaki verilere göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.


EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ


Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 3.962 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.962 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 7.924 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.924 TL


EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Merkez Bankası piyasa anketine göre TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

Buna göre kira artış oranının yüzde 22 yüzde 25 arasında olması bekleniyor.


