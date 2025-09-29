Ekim ayı 2025 kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi. Ekim'de kira anlaşması yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, “Ekim 2025 kira zammı ne kadar olacak?”, “Kira artışı nasıl hesaplanır?” sorularını araştırıyor. Peki, Ekim ayı kira zammı oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve kira artışı hesaplama örnekleri...

Ekim ayı kira zammı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Eylül ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

Buna göre; ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.





Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti. Yukarıdaki verilere göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.



Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL Artış Oranı: %39,62 Kira Artış Tutarı: 3.962 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.962 TL Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL Artış Oranı: %39,62 Kira Artış Tutarı: 7.924 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.924 TL


