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EKPSS tercihleri için son gün ne zaman? Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme başvuru kılavuzu detayları

EKPSS tercihleri için son gün ne zaman? Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme başvuru kılavuzu detayları

09:4227/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>2025 ÖSYM EKPSS tercih ekranı</p>
2025 ÖSYM EKPSS tercih ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada 1830 engelli bireyin 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına atanacağını duyurmuştu. Kamuya atanmak isteyen engelli adaylar, tercihlerini 16 Ocak’ta yapmaya başladı. Son başvuru tarihi belli oldu. Peki EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? 2025 ÖSYM EKPSS tercih takvimi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağını açıklamıştı. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, açıklanan tarihler arasında EKPSS tercihlerini yapabilecek. EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM EKPSS tercih takvimi.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Engelli adaylar, tercihlerini 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Tercihler, 16 Ocak 2025 tarihinde 14:30’da başladı, 27 Ocak 2025 tarihinde 23:59’da sona erecek.

EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilir.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların tercih yapmadan önce Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Tercihler, kılavuzda yer alan kurallara göre yapılmalı ve her adım dikkatle takip edilmelidir. Adayların, tercih yaparken kendi engel durumlarına ve aranan niteliklere uygun kadroları seçmeleri önemlidir.

EKPSS İLE KAÇ ENGELLİ VATANDAŞ ATANACAK?

2025 yılında 1830 engelli vatandaş kamu kurumlarına atanacak.

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.


EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

#EKPSS
#EKPSS tercihleri
#ÖSYM

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