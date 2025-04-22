22 Nisan Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Elektrik kesinti nedenlerini 'Bakım Programı Çalışması' nedeniyle gerçekleştirecek. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler..

1 /26 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 22 Nisan 2025 Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

2 /26 BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

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