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BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak büyük elektrik kesintisini duyurdu: 22 Nisan Salı günü elektrik kesinti listesi yaşanacak ilçe ve mahalleler

BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak büyük elektrik kesintisini duyurdu: 22 Nisan Salı günü elektrik kesinti listesi yaşanacak ilçe ve mahalleler

Tuğba Güner
11:1022/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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22 Nisan Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Elektrik kesinti nedenlerini 'Bakım Programı Çalışması' nedeniyle gerçekleştirecek. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler..

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 22 Nisan 2025 Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama ekranı


Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


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