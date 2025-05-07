İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 7 Mayıs 2025 elektrik kesintisi sorgulama

KESİNTİLERİN SEBEPLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER





7 Mayıs 2025 tarihindeki elektrik kesintileri, belirli sebeplerle gerçekleşecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak kesintilere neden olacak durumlar arasında Bakım Çalışması ve Abone/Şube Bağlantısı yer alıyor. Özellikle Beylikdüzü ilçe merkezinin Kavaklı mahallesindeki Bizim, Irmak, Kocatepe, Marmara, Mesire, İdil ve Aktoprak, Ali Şir Nevai gibi sokaklar bu durumdan etkileniyor. Kesinti sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli önlemler de alınacak.