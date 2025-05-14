İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın verdiği bilgi doğrultusunda araştırılıyor. İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 14 Mayıs Çarşamba elektrik kesintileri listesi sorgulama ekranı.
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 14 Mayıs 2025 Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
KESİNTİLERİN SEBEPLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER
14 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak kesintilere neden olacak durumlar arasında Bakım Çalışması ve Abone/Şube Bağlantısı yer alıyor.
BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan Kesinti Bilgilendirmesi
İstanbul'un Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ tarafından yürütülürken, Anadolu yakasındaki kesintiler AYEDAŞ sorumluluğunda. Her iki kurum da web siteleri üzerinden planlı kesinti listelerini mahalle bazında yayımlamaya devam ediyor.
BEDAŞ kesinti bilgileri için: www.bedas.com.tr adresi üzerinden "Planlı Kesintiler" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
AYEDAŞ kesinti bilgileri için: www.ayedas.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Ayrıca vatandaşlar, SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ müşteri hizmetleri üzerinden kayıt yaptırabiliyor.