BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan Kesinti Bilgilendirmesi





İstanbul'un Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ tarafından yürütülürken, Anadolu yakasındaki kesintiler AYEDAŞ sorumluluğunda. Her iki kurum da web siteleri üzerinden planlı kesinti listelerini mahalle bazında yayımlamaya devam ediyor.





BEDAŞ kesinti bilgileri için: www.bedas.com.tr adresi üzerinden "Planlı Kesintiler" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.





AYEDAŞ kesinti bilgileri için: www.ayedas.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca vatandaşlar, SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ müşteri hizmetleri üzerinden kayıt yaptırabiliyor.











