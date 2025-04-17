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BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 17 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 17 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Tuğba Güner
09:5617/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 17 Nisan Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 17 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da bugün 17 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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