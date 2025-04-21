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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İşte 21 Nisan İstanbul elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İşte 21 Nisan İstanbul elektrik kesintisi programı

Tuğba Güner
09:0421/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Kesintilerin etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından öğrenebilecek. İşte İstanbul'da 21 Nisan 2025 Pazartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler.

İstanbul'da 21 Nisan 2025 Pazartesi günü bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

21 Nisan İstanbul elektrik kesintisi programı

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.


BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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