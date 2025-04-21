BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Kesintilerin etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından öğrenebilecek. İşte İstanbul'da 21 Nisan 2025 Pazartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler.

1 /9 İstanbul'da 21 Nisan 2025 Pazartesi günü bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

2 /9 21 Nisan İstanbul elektrik kesintisi programı

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8 /9 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

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