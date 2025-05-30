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BEDAŞ - AYEDAŞ duyurdu: 30 Mayıs Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

BEDAŞ - AYEDAŞ duyurdu: 30 Mayıs Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

08:3830/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 30 Mayıs Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Vatandaşlar, kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgilere şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından ulaşabiliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 30 Mayıs Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

30 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 30 Mayıs Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.


BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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