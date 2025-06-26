Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Haziran Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Vatandaşlar, kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgilere şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından ulaşabiliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 26 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
26 Haziran Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Haziran Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:
2025-06-26 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AŞIK VEYSEL, MAVİ, ÇAVUŞ sk / YEŞİLKENT mah BALCIBÜK, G-10, G-2, G-3, G-4, G-658, G-663, G-664, G-665, G-668, G-670, G-678, G-9 sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-26 09:00:00 - 11:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KADER, KILIÇ, KUTLU, LİMON, RÜZGAR, ÇİÇEK sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ASRİ, KILIÇ, LİMON, SUBOYU sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-26 11:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 26/06/2025 11:00:00 - 26/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-26 13:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/06/2025 13:00:00 - 26/06/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-26 15:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN, KEMAL TÜRKLER sk bölgelerinde 26/06/2025 15:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ