



İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?





Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Haziran Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:





2025-06-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AŞIK VEYSEL, MAVİ, ÇAVUŞ sk / YEŞİLKENT mah BALCIBÜK, G-10, G-2, G-3, G-4, G-658, G-663, G-664, G-665, G-668, G-670, G-678, G-9 sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-06-26 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KADER, KILIÇ, KUTLU, LİMON, RÜZGAR, ÇİÇEK sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ASRİ, KILIÇ, LİMON, SUBOYU sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-06-26 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 26/06/2025 11:00:00 - 26/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-06-26 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/06/2025 13:00:00 - 26/06/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-06-26 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN, KEMAL TÜRKLER sk bölgelerinde 26/06/2025 15:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.







