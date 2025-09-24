Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BEDAŞ elektrik kesintisi listesini yayınladı! 24 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ elektrik kesintisi listesini yayınladı! 24 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Tuğba Güner
13:5224/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 24 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. 24 Eylül Çarşamba , İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? İşte 24 Eylül Çarşamba günü elektrik kesintileriyle ilgili detaylar.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.


BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



#bedaş
#istanbul elektrik kesintisi
#elektrik kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri