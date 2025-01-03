Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu olmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte zam oranları netlik kazanacak. Bu yıl yapılacak artışın yalnızca kök aylıklara değil, en düşük emekli maaşını ifade eden taban aylıklara da yansıması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili olası düzenlemeler hakkında önemli ipuçları verdi. Bakan Işıkhan, "Taban emekli maaşıyla ilgili bir düzenleme yapabiliriz. Bu konuda çalışmalar Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.