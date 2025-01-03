3 Ocak Cuma günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileriyle milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2025 yılı maaş zammı netleşecek. Ocak ayının başında belirlenecek zam oranları, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak. Bilindiği üzere emekli maaşı zamları, kök maaşlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Enflasyon farkı oranında yapılacak artışın ardından, maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler, belirlenen yeni taban maaşı alacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu olmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte zam oranları netlik kazanacak. Bu yıl yapılacak artışın yalnızca kök aylıklara değil, en düşük emekli maaşını ifade eden taban aylıklara da yansıması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili olası düzenlemeler hakkında önemli ipuçları verdi. Bakan Işıkhan, "Taban emekli maaşıyla ilgili bir düzenleme yapabiliriz. Bu konuda çalışmalar Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.
“En Düşük Emekli Aylığı İçin Çalışma Yapabiliriz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarındaki artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşını Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatarak, “Kısa süreli primle emekli olanların maaşlarını Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlıyoruz. Ocak ayında enflasyon oranları belirlendikten sonra, taban emekli maaşının arttırılması için bir çalışma yapabileceğimizi ifade etmek isterim,” dedi.
Taban Maaşta Artış İçin Farklı Formüller Gündemde
Bakan Işıkhan’ın açıklamaları sonrası, en düşük emekli maaşının ne kadar artırılacağına dair tahminler ve olasılıklar tartışılmaya başlandı. Mevcut hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşının 14 bin ila 15 bin TL arasında bir seviyeye çıkarılması olasılığı üzerinde duruluyor.
Bu artışın, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarıyla uyumlu olarak yapılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.
Ekonomistlerin Enflasyon Tahminlerine Göre Zam Oranı
Ekonomistler, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarındaki artış oranını farklı seviyelerde hesaplıyor:
AA Finans Anketi: Yıl sonu enflasyonu yüzde 45.21, zam oranı yüzde 16.42, taban maaş 14 bin 553 TL’ye çıkabilir.
Merkez Bankası Anketi: Enflasyon tahmini yüzde 45.28, zam oranı yüzde 16.47, taban maaş 14 bin 539 TL olabilir.
Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Enflasyon yüzde 45.92, zam oranı yüzde 16.98, taban maaş 14 bin 623 TL olabilir.
Bazı senaryolarda artışın 15 bin TL seviyelerine ulaşabileceği de belirtiliyor.
Yasal Düzenleme Gerekliliği
Yeni taban maaşının uygulanabilmesi için bir yasal düzenleme gereklidir. Ocak ayındaki zam oranlarının açıklanmasının ardından, düzenlemeye ilişkin yasa teklifi hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Onaylanmasının ardından, artışın maaşlara yansıması sağlanacak.
Maaşlar Nasıl Hesaplanacak?
Yeni zam oranıyla önce kök aylıklar ve ek ödemeler hesaplanacak. Bu toplam tutar, belirlenen yeni taban maaşının altında kalırsa, maaşlar Hazine desteğiyle tamamlanacak. Böylece, tüm emekliler artıştan faydalanmış olacak.
En düşük emekli maaşına yapılacak artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve alım güçlerini artırmayı hedefliyor. 3 Ocak’ta açıklanacak zam oranlarıyla birlikte, taban maaşa yapılacak artış da netlik kazanacak.
Enflasyon Tahminine Göre Taban Maaş Hesaplaması
2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere göre, farklı enflasyon oranlarıyla taban maaşta nasıl bir değişiklik olacağı hesaplanmış durumda:
Yüzde 44 Enflasyon Senaryosu: Enflasyon tahmini yüzde 44, Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 15.45, SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 15.45, en düşük taban maaş 14 bin 431 TL seviyelerinde olabilir.
Yüzde 46 Enflasyon Senaryosu: Enflasyon tahmini yüzde 46, Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 17.05, SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 17.05, en düşük taban maaş 14 bin 631 TL’ye ulaşabilir.