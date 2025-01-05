Bankaların emekli promosyon kampanyaları Ocak ayında da devam ediyor. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra emekli maaşlarında artışlar söz konusu oldu. Emekli promosyonları, emekli maaşınızın tutarına, bankanın kampanya koşullarına ve ek hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. En yüksek banka promosyonu ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye kadar dayandı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte 2025 Ocak ayı bankaların emekli promosyon kampanyaları.