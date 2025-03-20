Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 700 bini aşkın kamu işçiye 13 günlük ikramiye

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar için en yüksek ödeme hangi dosya üzerinden mümkünse, ikramiye o dosyadan yatırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 15,5 milyon kişiye ödeme yapılması bekleniyor. İkramiyelerin hesaplara geçmesi için düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerekiyor.