Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 700 bini aşkın kamu işçiye 13 günlük ikramiye

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin önümüzdeki hafta hesaplara yatması beklenirken, kamu işçilerine de ödeme yapılacak. 700 binden fazla kamu işçisi, 24 Mart’ta 13 günlük ikramiyelerini alacak. Ödemeler, toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplara yatırılacak. Peki emekliler ne zaman ikramiye ödemelerini alacak?
"Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca kişi ikramiye ödemelerini bekliyor. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar sürerken, yaklaşık 15,5 milyon emeklinin hesaplarına önümüzdeki hafta ödeme yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, 700 bini aşkın kamu işçisine de 24 Mart’ta 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.
Emeklilere ve Kamu İşçilerine İkramiye Ödemeleri Yaklaşıyor
Emeklilere 4 Bin Liralık Bayram İkramiyesi
SGK’dan emekli aylığı, vazife malullüğü, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağdurları ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alacak.
Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar için en yüksek ödeme hangi dosya üzerinden mümkünse, ikramiye o dosyadan yatırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 15,5 milyon kişiye ödeme yapılması bekleniyor. İkramiyelerin hesaplara geçmesi için düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerekiyor.
İkramiyeler İçin Geri Sayım Başladı
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ardından, SGK ödeme takvimini duyuracak. Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
Ölüm Aylığı ve İş Göremezlik Ödeneği İçin Farklı Ödeme Tutarları
Emekli maaşı alanlara doğrudan 4 bin lira yatırılırken, ölüm aylığı alanlara hisse oranlarına göre ödeme yapılacak.
Eşine yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlananlar 3 bin lira,
Yüzde 50 oranında aylık alanlar 2 bin lira,
Anne veya babasından yüzde 25 oranında aylık alanlar bin lira ikramiye alacak.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar için ise ödeme, iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin lira, yüzde 45 olanlara bin 800 lira yatırılacak.
Kamu İşçilerine 24 Mart’ta İkramiye
Devlet kadrosunda çalışan 700 bini aşkın kamu işçisine yılda 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapılıyor. Bunun ilk 26 günlük bölümü yılın ilk yarısında, kalan 26 günü ise yılın ikinci yarısında iki parça halinde ödeniyor.
2025 yılının ilk 13 günlük ödemesi 24 Ocak’ta yapıldı.
İkinci 13 günlük ödeme ise 24 Mart’ta hesaplara yatacak.
Kalan 26 günlük ikramiye ise yılın ikinci yarısında Haziran veya Temmuz ayında ödenecek.
Toplu Sözleşmede İşçilerin Zam Beklentisi Sürüyor
Kamu işçileri için yürütülen yeni toplu iş sözleşmesi sürecinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, Çalışma Bakanlığı’na taleplerini sundu.
İşçilerin günlük en düşük ücretinin 1.800 TL’ye çıkarılması,
İlk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25 zam yapılması,
Yüzde 10 refah payı verilmesi talep edildi.
Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, kamu işçileri için yeni maaş ve ek ödeme düzenlemelerinin netleşmesi bekleniyor.