Emekli bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacağı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışların yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklisinde 14 bin 469 liraya, memur emeklisinde ise 19 bin 618 lira seviyesine çıkarıldı. 16,6 milyonun üzerinden emekli ve hak sahibinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Peki 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar alacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2025 emekli bayram ikramiyesinde son durum...
SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi zammı son gelişmeler, milyonlarca SGK emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Emekli bayram ikramiye tutarları ile ödeme tarihleri merak konusu. 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 2025 emekli bayram ikramiyesinde son durum.
Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı, Ocak zammının ardından gündeme geldi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine ödenen bayram ikramiyesi zammı merak konusu. İşte 2025 emekli bayram ikramiyesinde son durum.
Emeklilere Bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak?
Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiye tutarlarını ne kadar olacağı merak konusu. 2025 yılında emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki düzenlemelerle ikramiyeyi %50 artırarak 3.000 TL'ye çıkardığı biliniyor.
Bu düzenleme 2024 yılı için geçerliydi. 2025 yılına dair SGK uzmanlarının tahminlerine göre, bayram ikramiyesine 500 TL'lik bir artış öngörülüyor ve bu durumda emekliler için bayram ikramiyesinin 3.500 TL olması muhtemel görünüyor. Ancak kesin tutar, ekonomik göstergeler ve hükümet politikaları doğrultusunda belirlenecektir.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 ne zaman verilecek?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak olup, emeklilere bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. Geçmiş yıllarda ödemeler genellikle bayramdan bir hafta önce yapılmıştır.
Bu nedenle, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 23-29 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması muhtemeldir.
Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler bayram ikramiyesi alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. İşte bayram ikramiyesi alacaklar:
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri yararlanıyor.