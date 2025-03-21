Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?

2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı.

Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.

Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.