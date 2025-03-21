Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alındı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman Meclis’ten geçecek? Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar.
Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri dün, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavganın ardından milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı.
İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma TBMM’de de tartışıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda dünkü çalışmalarında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle gergin anlar yaşandı.
Emekli bayram ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?
Tartışmalar sürerken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine de bu tartışmalar nedeniyle başlanamadı.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman Meclis’ten geçecek?
Meclis Genel Kurulun’nda yapılan yoklamada yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılması için Meclis'ten geçen yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamaya göre, ikramiyeler bayramlardan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi kimlere ödenir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?
2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı.
Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.