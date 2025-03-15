EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: SSK, Bağ-kur, 4A, 4B, 4C'li emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi artışı yasalaşma sürecinde bir adım daha ilerledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4’er bin lira ikramiye alacak.
Emekli bayram ikramiyelerine yapılan %33’lük zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4’er bin lira ödeme alacak. İkramiyelerin ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS’TEN GEÇTİ
Türkiye’de yaklaşık 15,5 milyon emeklinin faydalanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4.000 TL’ye çıkarılmasını öngören kanun önerisi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. En son 2 Mart 2024 tarihinde 3.000 TL’ye yükseltilmiş olan bayram ikramiyesi, bu yeni teklifin yasalaşması halinde hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda 4.000’er TL olarak emeklilere dağıtılacak. Bu 1.000 TL’lik artışın, 2025 yılı bütçesine yaklaşık 28,4 milyar TL’lik ek bir yük getireceği tahmin ediliyor. Birden fazla dosyadan aylık ya da gelir alan kişilere, en yüksek ödemeyi sağlayan tek dosya üzerinden ikramiye verileceği için toplamda yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılması için Meclis'ten geçen yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamaya göre, ikramiyeler bayramlardan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu durumda ikramiyelerin 24-28 Mart haftasında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.’’
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.