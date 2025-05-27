EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİH AÇIKLAMASI: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde maaş ödeme tarihleri yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek. Bayram alışverişlerini maaşla yapmak isteyen memur ve emekliler, ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Geçmiş yıllarda bayram öncesi hesaplara yatırılan maaşlar, bu yıl da benzer bir takvimle mi ödenecek? 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler ile kamu çalışanları için ödeme takvimi netleşmeye başladı.
Haziran ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih yeniden gündemde. Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak olması, milyonlarca vatandaşın “maaşlar erkene alınır mı?” sorusunu sormasına neden oldu. SGK'nın daha önceki uygulamaları bu yıl da emeklilere erken ödeme ihtimalini gündeme getirirken, memur maaşlarının da bayram öncesi yatırılması beklentiler arasında. Tahsis numarasına göre yapılan ödemelerin hangi gün hesaplara geçeceği merakla bekleniyor.
MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA VERİLECEK?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Haziran ayı memur maaşlarının da 15 Haziran'da ödenecek.
Örnek: 1 Ocakta göreve açıktan atanarak göreve başlayan personel 15 Ocakta peşin maaş ve 14 günlük kısıt maaş hak eder.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli ve memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılması için beklentiler arttı. Memurlar, normal şartlarda her ay maaşlarını ayın 15’inde alıyor. Emekli maaşları ise ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Ancak Haziran ayı memur ve emekli maaşlarının erken ödeneceğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?
2025 Kurban Bayramı ikramiyesinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. İkramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli aylığı alanlar,
Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,
Sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri alanlar,
Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları,
Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri.