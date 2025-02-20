2025 yılı emekli ikramiyesi miktarı, emekliler ve diğer hak sahipleri için en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yapılacak ikramiyelerin ne kadar olacağı ve ödemelerin ne zaman başlayacağı, emekli vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Yılmaz, emekli bayram ikramiyesinin detaylarının yarın gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınabileceğini belirtti. Bu gelişme, emeklilerin sabırsızlıkla beklediği ödemelerin yakın zamanda netleşebileceği umutlarını artırdı.
Emekli bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da emekliler ve diğer hak sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılan bu ikramiye, özellikle emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacak olması, ikramiyenin ödemeleriyle ilgili soruları artırdı. Emekliler, 2025 yılı için belirlenen ikramiyenin miktarını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili olarak yapılan son açıklamalara göre, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detayların yarın yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınması bekleniyor. İkramiyenin ne kadar olacağı ve ödeme tarihleri konusunda kesin bilgiler, toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YARIN AÇIKLANIR MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Burada sadece emeklilerimize bayram ikramiyesi ödenmemektedir. Ayrıca emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödendiğini belirtmek isterim.
Bayram ikramiyesine bir iyileştirme olursa bunun ne kadar olacağı ile ilgili soruya gelince muhtemelen 3 bin 500 TL veya 4 bin TL seviyesine getirileceğini tahmin ediyorum.
GEÇEN YIL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?
2024 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli bayram ikramiyesi 3 Bin TL'ydi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Geçen yıldaki bayram ikramiye ödemelerindeki tarihlere bakıldığında;
Ramazan Bayramı ikramiyesi 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında yatabilir.
Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yatabilir.