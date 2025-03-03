EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON GELİŞMELER: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekli 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl %50 artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyelerin bu yılki tutarı henüz netleşmezken, olası artış ihtimali gündemde. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Önceki yıllara bakıldığında, bayram ikramiyelerinin ödemesi genellikle bayramlardan yaklaşık bir hafta önce yapılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, ikramiye tutarı ve ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamaları bekliyor.
Milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemelerine odaklanmış durumda. Ramazan Bayramı öncesinde, "Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" ve "İkramiyeler ne zaman yatacak?" soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi %50 artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmişti. 2025 yılı için zam beklentisi devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekli için 2025 yılı bayram ikramiyeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl %50 artışla 3.000 TL'ye yükselen ikramiyeler, bu yıl da ne kadar olacak sorusunu gündeme getirdi.
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili henüz resmi karar ve oran açıklanmadı. Emekli ikramiyesine zam yapılması durumunda TBMM'de bir düzenleme gerekeceğinden Ramazan ayının son haftasından önce netleşeceği tahmin ediliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacakt. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.
Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir. Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir. Yüzde 100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir.
BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATAR?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamaya göre, ikramiyeler bayramlardan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu durumda ikramiyelerin 24-28 Mart haftasında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.