Emekli, dul ve yetimlere ek gelir fırsatı geldi: Maaşla birlikte hesaplarda olacak

Bankaların emeklilere, dul ve yetimlere sunduğu Kasım ayı promosyon kampanyaları belli oldu. Emekliler ve ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, maaş tutarlarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapılırken, bazı bankalar bu tutarları daha da yükseltmiş durumda. Özellikle bazı bankalar, ek şart aramadan 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi teklif ediyor.