Emeklilerin maaş taşıma tercihlerini belirlemede etkili olan promosyon ödemelerinde Mayıs ayında rekabet yeniden kızıştı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteri kazanmak için promosyon tutarlarını yukarı çekerken, bazı bankaların sunduğu teklifler 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan emekliler için sunulan avantajlı kampanyalar, Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek seviyelerine çıktı. Promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı ve ek ürün kullanımı gibi şartlarla ödeme tutarları daha da artabiliyor. En güncel rakamları ve banka banka promosyon detaylarını merak eden milyonlarca emekli, bankaların yeni duyurularını yakından takip ediyor.

1 /9 Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak hem nakit promosyon alabilecek hem de bankaların sunduğu çeşitli avantajlardan yararlanabilecek. Promosyon tutarları bankadan bankaya değişirken, bazı kampanyalarda ödeme miktarı ek koşullarla birlikte 20 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Güncel promosyon rakamlarını öğrenmek ve en avantajlı teklifi değerlendirmek isteyen emekliler için bankaların yeni duyuruları yakından takip ediliyor.

2 /9 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI MAYIS VAKIFBANK Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Ayrıca "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı gündemde.

3 /9 HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

4 /9 DENİZBANK DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını açıkladı. ŞEKERBANK Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

5 /9 ALBARAKA TÜRK Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu. YAPI KREDİ Bankanın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

6 /9 QNB FİNANSBANK Banka internet sitesinde yapılan duyuruda "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" denildi. AKBANK SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

7 /9 İŞ BANKASI İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu. ING Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

8 /9 EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR? Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.