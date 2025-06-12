EMEKLİ GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI 2025: En yüksek promosyon hangi bankada, ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, emekliler için Haziran ayına özel promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını üç yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, karşılıksız nakit ödemeler sunuluyor. Kamu bankalarından özel bankalara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Ziraat, Halkbank, VakıfBank, Akbank, Denizbank ve daha fazlası cazip rakamlarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek promosyonu kim veriyor, başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...