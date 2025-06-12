EMEKLİ GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI 2025: En yüksek promosyon hangi bankada, ne kadar promosyon veriyor?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden gündemde. Üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, kamu ve özel bankaların sunduğu nakit promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank gibi bankalar yeni tutarlarını duyurdu. Promosyon başvuruları şubelerin yanı sıra dijital kanallar üzerinden de yapılabiliyor. Peki, Haziran 2025 itibarıyla en yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar...
Bankalar, emekliler için Haziran ayına özel promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını üç yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, karşılıksız nakit ödemeler sunuluyor. Kamu bankalarından özel bankalara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Ziraat, Halkbank, VakıfBank, Akbank, Denizbank ve daha fazlası cazip rakamlarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek promosyonu kim veriyor, başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...
VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
15 Nisan 2025 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.