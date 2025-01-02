Emekli için liste 1 Ocak'ta değişti! 12.500 TL alan 4A 4B 4C emeklisine zamlı tablo...

Taban Aylıkta Yükseklik Beklentisi

Mevcut en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olan emekliler için Ocak ayında maaş artışı bekleniyor. Eğer en düşük emekli maaşı yüzde 20 oranında artırılarak 15 bin liraya çıkarsa, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri promosyon diliminde yükseliş yaşayacak. Bu durumda, maaşı 15 bin lira ve üzeri olan emekliler, 15 bin - 19 bin 999 TL arası maaş dilimindeki promosyonlardan faydalanabilecek.