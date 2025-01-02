Emekli için liste 1 Ocak'ta değişti! 12.500 TL alan 4A 4B 4C emeklisine zamlı tablo...

Ocak 2025'te yapılacak maaş zamları, emekliler için yalnızca maaş artışı değil, aynı zamanda promosyon ödemelerinde de artış sağlanacak. Zamlarla birlikte üst maaş diliminden geçen emekliler, daha yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabilecek. Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? Emekli maaş zammı sonrası promosyon miktarları ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli, dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam, yaklaşık 16.4 milyon kişinin banka promosyonlarında yeni bir süreci başlatacak. Maaşlardaki artış, promosyon ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Peki emekli maaş zammı ile promosyon ödemeleri ne kadar artacak?
2025 Yılında Emekli Maaşlarına Yapılacak Artışla Birlikte Promosyon Tutarları Yükseliyor
Ocak ayında yapılacak maaş artışları, emeklilerin banka promosyonlarına da doğrudan yansıyacak. Bu yıl, maaş dilimlerine göre promosyon tutarlarında önemli değişiklikler yaşanacak. İşte emekliler, dul ve yetimlerin yararlanabileceği yeni promosyon düzenlemeleri.
Maaş Dilimlerine Göre Promosyon Tutarları
Bankalar, promosyon tutarlarını maaş dilimlerine göre belirliyor. Emeklilerin maaşları arttıkça, promosyon tutarları da yükseliyor. İşte maaş dilimlerine göre promosyon aralıkları:
10.000 TL ve altı maaş: 5.000 TL - 17.000 TL arasında promosyon
10.000 - 14.999 TL arası maaş: 8.000 TL - 20.000 TL arasında promosyon
15.000 - 19.999 TL arası maaş: 10.000 TL - 22.000 TL arasında promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL - 24.000 TL arasında promosyon
Bu tutarlar, bankaların sunduğu kampanyalar ve maaş dilimlerine göre değişiklik gösterebilir.
Emekli Maaşlarına Yapılacak Artışın Etkisi
Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16-17, memur emeklilerinin ise yüzde 12-13 arasında zam yapılması bekleniyor. Bu artışlar, maaş dilimlerinde yükselmeye neden olacak ve emekliler bir üst dilime geçerek daha yüksek promosyonlar alabilecek.
Örneğin, kök maaşı 19 bin lira olan bir emekli, Temmuz ayında yapılacak zammın ardından 20 bin lira'yı aşacak ve en üst maaş dilimine dahil olacak. Bu durumda emekli, 12.000 TL ile 24.000 TL arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek.
Taban Aylıkta Yükseklik Beklentisi
Mevcut en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olan emekliler için Ocak ayında maaş artışı bekleniyor. Eğer en düşük emekli maaşı yüzde 20 oranında artırılarak 15 bin liraya çıkarsa, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri promosyon diliminde yükseliş yaşayacak. Bu durumda, maaşı 15 bin lira ve üzeri olan emekliler, 15 bin - 19 bin 999 TL arası maaş dilimindeki promosyonlardan faydalanabilecek.
Ocak Ayı İle Yeni Kampanyalar Başlıyor
Ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte, bankalar promosyon kampanyalarını güncellemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan maaş artışlarının ardından bankalar kampanyalarını değiştirmişti. Ocak zammı sonrası da bankaların promosyon tutarlarını artırması bekleniyor. Özellikle Şubat ayından itibaren yeni kampanyaların devreye girmesiyle birlikte, emekliler daha cazip promosyon fırsatlarıyla karşılaşabilir.
İŞTE GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Aralık – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2024’tür.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
VAKIFBANK
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPIKREDİ
20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel “Emeklilik Paketi” avantajlarından yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli.
QNB
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü