Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Rakam netleşiyor: İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam

YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILABİLİR

2024 yılında gerçekleşen yüzde 50 oranında artışın bu yıl da uygulanması durumunda ikramiye 4.500 TL’ye çıkacak ve toplam ödeme 9.000 TL'yi bulacak.

Bir diğer seçenek ise seyyanen ödeme ile rakamın 5.000 TL'ye yuvarlanması... Bu durumda iki bayram için toplamda 10.000 TL ödeme yapılması mümkün olacak.