Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Rakam netleşiyor: İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin alacağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Kulislerde, ikramiye artışına yönelik üç farklı ihtimal üzerinde duruluyor. Hükümetin, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla ikramiyede artış yapabileceği belirtilirken, kesin rakamın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını ve olası artış miktarını merak ediyor. Kulislerde ikramiyeye yönelik farklı senaryolar konuşulurken, hükümetin ekonomik koşullara göre bir düzenleme yapabileceği belirtiliyor. Kesin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yılda emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinde artış yapılacağı yönünde sinyaller vermişti.
Kulislerde bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili 3 ihtimal konuşuluyor.
İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 formül:
OCAK ZAMMI ORANINDA ARTIŞ
Buna göre, emekli ikramiyelerine ocak ayında yapılan maaş artışı oranında zam yapılabilir. 6 aylık enflasyon yüzde 15.75 oranında gerçekleştiği için ikramiyeler bu oranda artırılırsa 3.472 TL’ye çıkabilir. Bu tutar yuvarlanarak 3.500 TL’ye tamamlandığında her iki bayramda toplam ödeme 7.000 TL'yi bulabilir.
YILLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE ARTIŞ
2024 yılı enflasyonunun yüzde 44.38 olarak gerçekleşmesi göz önüne alındığında ikramiyelerin bu oranda zam yapılması durumunda emekliler bayram başına 4.331 TL alabilir. Yuvarlama ile bu tutar 4.500 TL’ye çıkarsa her iki bayramda yapılacak toplam ödeme 9.000 TL’yi bulabilir.
YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILABİLİR
2024 yılında gerçekleşen yüzde 50 oranında artışın bu yıl da uygulanması durumunda ikramiye 4.500 TL’ye çıkacak ve toplam ödeme 9.000 TL'yi bulacak.
Bir diğer seçenek ise seyyanen ödeme ile rakamın 5.000 TL'ye yuvarlanması... Bu durumda iki bayram için toplamda 10.000 TL ödeme yapılması mümkün olacak.