Emekli ikramiyesinde masadaki ilk rakam netleşti! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2025 zam oranı için...

İkramiye Artışı İçin Beklentiler Neler?

Son yıllarda devlet, pandemi süreci ve deprem harcamalarına rağmen emeklilere desteği sürdürdü. 2024’te emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, ikramiye artışı için de meclisten çıkacak düzenlemeye odaklanıldı. Geçmiş yıllarda yapılan artışlar göz önüne alındığında, bu yıl da emeklilere ek destek sağlanabileceği düşünülüyor.