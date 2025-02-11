Emekli ikramiyesinde masadaki ilk rakam netleşti! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2025 zam oranı için...

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. 2024 yılında %50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyenin, 2025’te ne kadar olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli, hükümetin açıklayacağı yeni rakamı bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak? İşte detaylar...
En düşük emekli maaşının Meclis’ten geçerek yasalaşmasının ardından, emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak konusu oldu. 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon oranının %15,74 olması, ikramiye artışı beklentisini de gündeme getirdi. Peki, 2025 Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamalar…
Emekliye Bayram İkramiyesi Artacak mı? Gözler Yeni Düzenlemede
Yeni yılda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları netleşirken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi için de beklentiler arttı. 2024 yılında 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin, 2025’te artırılması gündemde.
Emekliye Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
Ekonomist Muhammet Bayram’ın Milliyet'e bulunduğu açıklamalarına göre, mevcut 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin en az 4.500 TL ile 5.000 TL arasında bir seviyeye yükselmesi bekleniyor.
2018’den bu yana süregelen bayram ikramiyesi uygulamasının devam edeceği ve ekonomik koşullara bağlı olarak artış yapılabileceği belirtiliyor.
İkramiye Artışı İçin Beklentiler Neler?
Son yıllarda devlet, pandemi süreci ve deprem harcamalarına rağmen emeklilere desteği sürdürdü. 2024’te emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, ikramiye artışı için de meclisten çıkacak düzenlemeye odaklanıldı. Geçmiş yıllarda yapılan artışlar göz önüne alındığında, bu yıl da emeklilere ek destek sağlanabileceği düşünülüyor.
Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması ve ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.