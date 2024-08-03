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Emekli maaş fark ödemesi tek tek listelendi: SSK, BAĞ-KUR'lu, 4C'liye 2.500 TL ödenecek! 8.000, 10.000, 12.500 TL alana…

09:27 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:29 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinin ardından, emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağı gündeme geldi. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı ödeme tarihleri netleşti. Bu kapsamda, emekli maaş farkı ödeme tarihleri mercek altına alındı. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri için en düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, 4A, 4B ve 4C emekli maaş farkı ödeme takvimi!

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Emekli maaş farkı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde. Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak soruları önem kazandı. İşte, emekli maaş farkı ödeme günleri...

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

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MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz."

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ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

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2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

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3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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#memur maaş farkı
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