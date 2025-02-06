EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ: 2025 SSK, Bağkur (4A-4B-4C) emekli zammı maaş farkları ne zaman ödenecek, yattı mı?

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri, Şubat ayının ilk haftasında milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl başında yapılan düzenlemeler kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, Emekli Sandığı ve memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldığını hatırlattı. 4A ve 4B kapsamındaki emekliler zamlı maaşlarını alırken, 4C Emekli Sandığı fark ödemelerinin takvimi merakla bekleniyor. Ödemeler, e-Devlet ve banka hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki SSK, Bağkur (4A-4B-4C) emekli zammı maaş farkları ne zaman ödenecek, yattı mı?
"SSK, Bağkur (4A-4B-4C) emekli zammı maaş farkları ne zaman ödenecek, yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. SGK tarafından en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi için hazırlanan düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2025 Ocak itibariyle 12 bin 500 lira aylık alan emekli sayısı 1 milyon 980 bin kişi civarında. Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak ayıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini gelecek haftalarda alacaklar.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Yasadaki diğer maddelere göre işverene asgari ücret için verilecek destek tutarı 1000 liraya çıkarıldı. 2016 yılından beri devam eden işveren desteğinin, 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık 1000 lira ödenmesine devam edilecek. Bu teşvik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya aktarılıyor.
2024 yılının 9 ayında asgari ücret desteğinden yararlanan 1 milyon 469 bin 965 işyerine toplam 38 milyar lira civarında destek sağlandı. SGK en düşük emekli maaş zammının Meclis gündemine gelerek yasalaşması ve ardından Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
SSK, BAĞKUR en düşük emekli aylığı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kararın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Daha sonra da ilan edilecek tarih ve günlerde 2025 Ocak ayı emekli maaş zam farkının hesaplara yatırılması gerekiyor. SGK veya Bakanlıktan fark ödemesine ilişkin tarih ve gününe ilişkin bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
SSK (4A) TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.