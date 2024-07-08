Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların merakla beklediği zam oranı netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklamasıyla emekli aylıklarının ne kadar artacağı belli oldu. Peki, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SGK ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri...

1 / 9 Zamlı emekli maaşı ödeme günleri, Temmuz ayı zam oranının belli olmasının ardından gündeme geldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren emekli maaş zamları belirlendi. Maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı olarak çekecek. Emekli maaş ödemeleri, her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılırken, zam farkı ödeme tarihi de gündeme geldi.

2 / 9 4A, 4B emekli maaşı Temmuz zammı ödeme takvimi 2024, için gözler Bakanlık açıklamasına çevrildi. TÜİK Haziran ayı maaş artışında etkili olan enflasyon rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zamlandı. Böylece emekli temmuz zammı tablosu da netlik kazandı. Yeni ve zamlı emekli aylıkları ödeme tarihi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından beklenmeye başlandı. Peki 2024 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu?

3 / 9 ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK Mİ?

Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. 2024 yılını ilk yarsında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranı da kesinlik kazandı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam alacak.

4 / 9 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Alınacak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Dolayısıyla zamlı maaşların da bu ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

5 / 9 SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,







6 / 9 Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



7 / 9 Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



8 / 9 4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

