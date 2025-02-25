EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2025: En yüksek emekli maaş promosyonu ne kadar oldu? İşte son kampanyalar...

Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere cazip nakit ödemeler sunarak rekabeti artırıyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişirken, ek avantajlar da dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar ödüyor? İşte, en güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları…
Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan nakit ödemeler banka ve maaş aralığına göre değişirken, ek avantajlar da dikkat çekiyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? Güncel tutarlar ne kadar? İşte, emeklilere özel banka promosyon kampanyalarının detayları…
EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI MAAŞA GÖRE BELİRLENİYOR
Emekli promosyonları ödeme yapılacak kişinin maaşına göre belirleniyor. Maaş dilimleri 10 bin liranın altı, 10 bin lira-14 bin 999, 15 bin-19 bin 999 ve 20 bin TL şeklinde belirlendi. Ödenen promosyon tutarları ise 5 bin liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor.
İşte bankaların emekli promosyon tutarları;
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri maaş tutarlarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Brüt maaş tutarı 10 bin lira ile 14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15 bin lira ile 19.999 lira arasında olanlara ise 10.000 lira promosyon ödenecek. 20.000 lira ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 lira promosyon yatırılır.
VAKIFBANK
Emekli aylıklarını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli promosyon ödemeleri nakit olarak yatırılmaktadır. Vakıfbank emekli promosyon tutarları şu şekilde;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
İŞ BANKASI
Bankadan yapılan açıklamada " Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır." ifadeleri kullanıldı. Promosyon ödemeleri ise şu şekilde,
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
GARANTİ
"Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir."
AKBANK
"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.