EMEKLİ MAAŞ TAKVİMİ NETLEŞTİ: Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

"Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaş ödemeleri, her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılırken, ilk kez emekli maaşı alacaklar tarih konusunda sorgulamalarını sürdürüyor. Peki emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

1 / 6 "Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödemeleri günleri ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

2 / 6 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

3 / 6 SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

4 / 6 Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

5 / 6 Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.