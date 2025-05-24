Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK verilerine göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 oldu. Böylelikle 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Bilindiği üzere emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yaşıyor. 4 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. En düşük maaş artışı için yasa çıkarılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte tüm ayrıntı ve tahminler...
Temmuz-Aralık döneminde ne kadar aylık alacaklarını merak eden vatandaşlar ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları emekli aylıklarında yapılacak artışı belirleyecek.
TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
En düşük emekli aylığında da aynı oranda artış yapılması beklenirken, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından altı aylık enflasyon oranın açıklanması ile birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor.
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödeme üzerinde etkili olan Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
Enflasyon - Yıllık - Aylık
Ocak 2025: 42,12 - 5,03
Şubat 2025: 39,05 - 2,27
Mart 2025: 38,10 - 2,46
Nisan 2025: 37,86 - 3,00
EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.
Ekonomistlerin tahminine göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,35 oldu.
Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi 3.170,19 seviyesine yükselecek.
Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,09 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon beklentisine göre Temmuz'da en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor.
Yani 6 aylık enflasyon tahmini ile hesap yapacak olursak;
emekli maaşı zam oranı yüzde 18,09 olursa en düşük emekli aylığı 17 bin 86 TL'ye yükselecek.
YASAL DÜZENLEME ŞART
En düşük emekli aylığında artış yapılabilmesi içinse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Eğer SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşlarına zam yapılacaksa, 3 Temmuz’da açıklanacak ilk altı aylık enflasyon verisinin ardından, Meclis tatile girmeden gerekli yasanın çıkarılması şart.