Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olarak kaydedildi. Bilindiği üzere emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yaşıyor. 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. Bu nedenle Haziran ayının ilk günlerinde açıklanan veriler kesin sonuçlara en yakın veriler olduğu için güncel hesaplamalar başladı. En düşük maaş artışı için yasa çıkarılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte tüm ayrıntı ve tahminler...

1 /10 Temmuz-Aralık döneminde ne kadar aylık alacaklarını merak eden vatandaşlar ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

2 /10 TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları emekli aylıklarında yapılacak artışı belirleyecek.



3 /10 TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

En düşük emekli aylığında da aynı oranda artış yapılması beklenirken, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı öngörülüyor.



4 /10 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından altı aylık enflasyon oranın açıklanması ile birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor.



5 /10 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu.

Aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olarak kaydedildi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.





6 /10 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLUR? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.















7 /10 EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Yılda iki defa emeklilere enflasyon oranı üzerinden kök aylıklarına maaş farkı gelmektedir. Maaş zammı için bir bant aralığı vermek gerekirse emeklilerimize %16 ile %18 arasında fark oluşacağını tahmin ediyorum. Eğer Merkez Bankası anketini baz alırsak da SSK ve Bağkur emeklilerine maaş zammı %16,94 civarında oluşacaktır.





8 /10 GÖZLER EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA! İŞTE BEKLENTİ En düşük emekli aylığı kanunla belirlenmektedir. Oluşan enflasyon farkları kök aylıklara iyileştirme olarak eklenmektedir. Eğer kök maaşlar belli bir rakamın altında kalırsa taban aylık dediğimiz fark Hazine tarafından karşılanmaktadır. Hükümet geçen dönemki maaş politikasını aynı şekilde devam ettirirse 14.469 TL olan taban aylıkların 16.920 TL’ye gelmesi mümkün gözüküyor.”









9 /10 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon beklentisine göre Temmuz'da en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor. Yani 6 aylık enflasyon tahmini ile hesap yapacak olursak; emekli maaşı zam oranı yüzde 18,09 olursa en düşük emekli aylığı 17 bin 86 TL'ye yükselecek.





