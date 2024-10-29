Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.42 zam: 6 aylık enflasyon verisi...

Ocak ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını bekliyor. Emekli zammı, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Henüz 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmemiş olsa da ekonomistlerin tahminlerine göre zam oranları netleşmeye başladı. Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan anket de emekli maaşlarına yapılacak zam oranına dair beklentileri artırdı.

1 /13 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025'te yapılacak kök aylık zamlarını merakla bekliyor. 2024 yılında kök aylıklara Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yansıtılmıştı. Yeni yılın ilk ayında ise maaşlara, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda bir artış yapılacak. Bu zam oranı, Temmuz’dan Aralık ayına kadar oluşacak kümülatif enflasyon verilerine göre belirlenecek. Özellikle Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşını doğrudan etkileyecek.

2 /13 YARISI BELLİ OLDU Şu ana kadar 2024 yılının ikinci yarısına dair üç enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Temmuz ayında enflasyon %3.23, Ağustos ayında %2.47, Eylül ayında ise %2.97 olarak gerçekleşti.

3 /13 Bu verilere göre Temmuz-Eylül dönemindeki toplam enflasyon %8.92 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının netleşmesi için geriye üç aylık enflasyon verisi kalırken, artış oranına dair ipuçları gelmeye devam ediyor.

4 /13 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16.42 ZAM | Ocak Maaşları Ne Olacak? 2024 yılı için Orta Vadeli Program’da enflasyon hedefi %41.5 olarak belirlenmişti. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı %13.44 olarak bekleniyor, bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında %13.44 oranında bir zam anlamına geliyor. Ancak, bu tahmin tek değil. Diğer tahminler de zam oranına dair ipuçları sunuyor.

5 /13 MERKEZ BANKASI'NIN ANKET TAHMİNLERİ Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi %44.11 olarak öngörülmüştü. Bu durumda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun %15.53 olacağı tahmin ediliyor ve bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının da %15.53 olarak gerçekleşeceğine işaret ediyor.

6 /13 FKB ANKETİNİN SONUÇLARI NE DİYOR? Emeklilerin zam oranına ilişkin bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi anketinden geldi. Anket, Ekim ayı enflasyon beklentisini %2.54 olarak aynı seviyede öngörürken, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %45.21 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının %16.42 olacağı tahmin ediliyor.

7 /13 EK ARTIŞ GÜNDEMDE Mİ? Emeklilerin maaş artış oranları Ocak ayının başında kesinleşecek. Zam oranı kök aylıklara yansıtılacak ve emekliler Ocak ödeme döneminde yeni maaşlarını alacak. Bununla birlikte, enflasyon zammına ek olarak bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da değerlendirilecek. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı gibi iyileştirme seçenekleri de gündemde.

8 /13 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş düzenlemeleriyle ilgili olarak, %16.42 oranındaki zam sonrasında oluşan maaş tutarları aşağıdaki gibidir: Güncel maaş: 12.500 TL → Zamlı maaş: 14.552,50 TL Güncel maaş: 12.600 TL → Zamlı maaş: 14.668,92 TL Güncel maaş: 12.700 TL → Zamlı maaş: 14.785,34 TL Güncel maaş: 12.800 TL → Zamlı maaş: 14.901,76 TL Güncel maaş: 12.900 TL → Zamlı maaş: 15.018,18 TL Güncel maaş: 13.000 TL → Zamlı maaş: 15.134,60 TL Güncel maaş: 13.100 TL → Zamlı maaş: 15.251,02 TL Güncel maaş: 13.200 TL → Zamlı maaş: 15.367,44 TL Güncel maaş: 13.400 TL → Zamlı maaş: 15.600,28 TL Güncel maaş: 13.500 TL → Zamlı maaş: 15.716,70 TL

9 /13 Güncel maaş: 13.600 TL → Zamlı maaş: 15.833,12 TL Güncel maaş: 13.700 TL → Zamlı maaş: 15.949,54 TL Güncel maaş: 13.800 TL → Zamlı maaş: 16.065,96 TL Güncel maaş: 13.900 TL → Zamlı maaş: 16.182,38 TL Güncel maaş: 14.000 TL → Zamlı maaş: 16.298,80 TL Güncel maaş: 14.100 TL → Zamlı maaş: 16.415,22 TL Güncel maaş: 14.200 TL → Zamlı maaş: 16.531,64 TL Güncel maaş: 14.300 TL → Zamlı maaş: 16.648,06 TL Güncel maaş: 14.400 TL → Zamlı maaş: 16.764,48 TL Güncel maaş: 14.500 TL → Zamlı maaş: 16.880,90 TL

10 /13 Güncel maaş: 14.600 TL → Zamlı maaş: 16.997,32 TL Güncel maaş: 14.700 TL → Zamlı maaş: 17.113,74 TL Güncel maaş: 14.800 TL → Zamlı maaş: 17.230,16 TL Güncel maaş: 14.900 TL → Zamlı maaş: 17.346,58 TL Güncel maaş: 15.000 TL → Zamlı maaş: 17.463,00 TL Güncel maaş: 15.500 TL → Zamlı maaş: 18.045,10 TL Güncel maaş: 16.000 TL → Zamlı maaş: 18.627,20 TL Güncel maaş: 16.500 TL → Zamlı maaş: 19.209,30 TL Güncel maaş: 17.000 TL → Zamlı maaş: 19.791,40 TL

11 /13 Güncel maaş: 17.500 TL → Zamlı maaş: 20.373,50 TL Güncel maaş: 18.000 TL → Zamlı maaş: 20.955,60 TL Güncel maaş: 19.000 TL → Zamlı maaş: 22.119,80 TL Güncel maaş: 20.000 TL → Zamlı maaş: 23.284,00 TL Güncel maaş: 21.000 TL → Zamlı maaş: 24.448,20 TL Güncel maaş: 22.000 TL → Zamlı maaş: 25.612,40 TL Güncel maaş: 23.000 TL → Zamlı maaş: 26.776,60 TL Güncel maaş: 24.000 TL → Zamlı maaş: 27.940,80 TL

12 /13 Güncel maaş: 25.000 TL → Zamlı maaş: 29.105,00 TL Güncel maaş: 26.000 TL → Zamlı maaş: 30.269,20 TL Güncel maaş: 27.000 TL → Zamlı maaş: 31.433,40 TL Güncel maaş: 28.000 TL → Zamlı maaş: 32.597,60 TL Güncel maaş: 29.000 TL → Zamlı maaş: 33.761,80 TL Güncel maaş: 30.000 TL → Zamlı maaş: 34.926,00 TL Güncel maaş: 31.000 TL → Zamlı maaş: 36.090,20 TL Güncel maaş: 32.000 TL → Zamlı maaş: 37.254,40 TL Güncel maaş: 33.000 TL → Zamlı maaş: 38.418,60 TL Güncel maaş: 34.000 TL → Zamlı maaş: 39.582,80 TL