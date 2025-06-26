EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Memur ve emekli maaşlarında Temmuz zammı için kritik haftaya girildi. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, milyonlarca emeklinin alacağı zam netlik kazanacak. Şu ana kadar biriken 5 aylık enflasyon farkı %15,10 seviyesine ulaşırken, gözler şimdi son veride. Peki, 4A ve 4B emeklileri için en düşük maaş ne kadar olacak?

1 /7 Temmuz 2025 zam dönemi yaklaşırken emekli maaşlarıyla ilgili beklentiler de artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için ilk 5 aylık enflasyon %15,10 olarak gerçekleşti. 6 aylık veri için sadece haziran ayı kaldı. Nihai oranla birlikte milyonlarca emeklinin maaşı yeniden belirlenecek. Peki, Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne olacak?

2 /7 5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE HESAPLANDI TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamları haziran ayı başında açıklandı. Son verilere göre yüzde 1,53 olarak açıklanan TÜFE 5 aylık enflasyon yüzdesini de 15,10 olarak ortaya çıkardı.

3 /7 5 aylık toplam enflasyon yüzde 15.10 hesabıyla oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58, 7. Dönem toplu sözleşmesi yüzde 5 böylece toplam kümülatif zam yüzde 14.01 olarak ortaya çıktı.

4 /7 EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON HAFTAYA GİRİLDİ! 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkacak memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor. Son rakamlar TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Belirlenen oran 2026 ocak ayına kadar geçerli olacak. Öncesinde beklenti anketleri değerlendiriliyor.

5 /7 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ MASADA Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre, haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,61 olacak. Ankete göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86'ya geriledi.

6 /7 İşte, beklentiye yönelik emeklinin zam oranı tahmini: Beklenti anketine göre toplam enflasyon yüzde 15.95 oranında olacak. Böylece oluşan enflasyon farkı yüzde 10.33, 7. Dönem toplu sözleşmesi yüzde 5, toplam kümülatif zam yüzde 15,85 olarak ortaya çıkıyor.