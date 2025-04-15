EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni zamlar hesaplandı: Emekli maaşı temmuzda ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde yapılan maaş artışları, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı, 16 milyon emekli ve hak sahibi ile birlikte, asgari ücretle çalışan 8 milyon işçinin maaşı da yeniden belirlenecek. Özellikle asgari ücret, dolaylı etkileriyle 32 milyonluk istihdamın tamamını ilgilendiriyor. Bu nedenle Temmuz ayındaki zam oranları, geniş bir kesimin hayatına doğrudan yansıyacak.

1 /8 2025’in ikinci maaş artışı dönemi yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla bekliyor. Asgari ücret içinse karar Haziran ayında verilecek. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışta ilk 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ve Haziran enflasyonunu açıklamasının ardından zam oranları netleşecek. Refah payı eklenip eklenmeyeceği ise hükümetin alacağı kararla belli olacak. Tüm gözler, enflasyon rakamlarında ve hükümetin Temmuz ayı zam politikasında.

2 /8 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI ENFLASYON NASIL ETKİLİYOR? Emekli ve memur maaşlarına yapılan artışlarda enflasyon önemli bir rol oynuyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışlar, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanıyor.

3 /8 Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye dayanarak belirlenen artışlarla birlikte, enflasyon farkından da yararlanabiliyor. Asgari ücrette ise enflasyon, doğrudan bir etki yaratmıyor ancak Tespit Komisyonu'nun değerlendirmeleriyle karar veriliyor.

4 /8 İLERLEYEN VERİLERİN ÖNEMİ Haziran ayında açıklanacak enflasyon verileri, 6 aylık artış oranını belirleyecek. Ancak, Mart ayı itibarıyla açıklanan 3 aylık enflasyon oranı, Temmuz artışlarına dair önemli ipuçları veriyor. Mart enflasyonu, yüzde 2.46 olarak kaydedilirken, Ocak-Mart dönemi için toplamda yüzde 10.06'lık bir artış yaşandı. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarına yüzde 10.06’lık bir yansıma anlamına gelirken, memurlar için toplu sözleşme ile belirlenen artış oranı ise yüzde 9.02 oldu.

5 /8 ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ARTIRIMI Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen artış oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan artış, yüzde 10.06 olarak hesaplandı. Memurların maaş artışı ise, toplu sözleşme gereği, yüzde 9.02 seviyesinde oldu. 3 aylık enflasyon oranı ile yapılan hesaplamalar sonucunda, 2025 yılı için en düşük maaşlar şu şekilde belirlendi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı: 15.959 TL En düşük memur maaşı: 47.670 TL Memur emeklisi maaşı: 21.387 TL

6 /8 TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz maaş artışları için önemli tahminler sunuyor. Anketteki verilere göre, Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17.91'lik bir artış getirebilir. Memurlar içinse, enflasyon farkı dahil olmak üzere artış oranının yüzde 16.80 olması bekleniyor.

7 /8 Piyasa katılımcıları anketindeki tahminler doğrultusunda, Temmuz artışları şu şekilde öngörülüyor: 3 aylık TÜFE: %10.06 Nisan TÜFE tahmini: %3.07 Mayıs TÜFE tahmini: %2.20 Haziran TÜFE tahmini: %1.70 6 aylık TÜFE: %17.91 SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı: %17.91 Memur ve memur emeklisi artışı: %16.80