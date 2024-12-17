Emekli maaş zammında refah payı artışı olacak mı? SSK ve Bağ-Kur'luya kök maaş hesaplaması...

Ocak 2025’te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için beklentiler artarken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarından çıkacak karara çevrildi. Asgari ücrete yapılacak artış, emekli zam senaryoları için de önemli bir referans noktası oluşturacak. Hatırlanacağı üzere, 2024 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmış, emekli maaşlarına ise yıllık bazda yüzde 86,15 oranında artış yansımıştı. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergelere göre belirlenecek Ocak 2025 emekli zammının detayları merakla bekleniyor. Emeklilerin alacağı zam oranı; 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı eklemesiyle netleşecek. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte zam beklentileri ve gelişmeler...

1 /11 Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. 2025 yılı Ocak ayı emekli maaşı artışında enflasyon verileri belirleyici olacak. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak zam oranı da emekli maaş hesaplamalarında referans noktası olarak takip ediliyor. Refah payı beklentisinin de gündeme geldiği emekli zammı, 2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla netlik kazanacak. Milyonlarca emeklinin gözü, 6 aylık enflasyon farkı ve olası refah payı eklemesiyle belirlenecek zam oranında. İşte tüm detaylar ve beklentiler...

2 /11 Emekli Maaşı Zammı İçin Aralık Enflasyonu Bekleniyor Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için kritik süreç devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.

3 /11 5 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? Zam hesaplamalarında Temmuz 2024 itibarıyla açıklanan aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri dikkate alınıyor. Buna göre: Temmuz ayı enflasyonu: %3,32 Ağustos ayı enflasyonu: %2,47 Eylül ayı enflasyonu: %2,97 Ekim ayı enflasyonu: %2,88 Kasım ayı enflasyonu: %2,24 Bu verilere göre 5 aylık toplam enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı. Memur maaşları için oluşan enflasyon farkı %4,16 seviyesinde oldu.

4 /11 Toplu sözleşme zammı ile birlikte: Toplam enflasyon farkı: %14,57 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yansıyacak zam: %14,57 Toplu sözleşme zammı: %6 5 aylık kümülatif zam: %10,41

5 /11 Asgari Ücret Maratonu Devam Ediyor 7 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri 10 Aralık'ta başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı ise 16 Aralık’ta gerçekleştirildi. Ancak toplantıların ardından henüz net bir rakam açıklanmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, üçüncü toplantıda 2025 yılı asgari ücretinin netleşebileceğini ifade etti.

6 /11 Bakan Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı 2025 yılı bütçe sunumunda önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı: “Enflasyon şu anda %47, yıl sonunda muhtemelen %45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaşı %78 arttı, bu oran enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı ise %68 artarak enflasyonun 1,5 katına çıktı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış gösterecek.”

7 /11 Emekliye Asgari Ücret Dengesi Bakan Şimşek, emekli maaşları ile asgari ücret arasındaki artış farkını değerlendirdi. Son yıllarda iki kalem arasındaki artışın dengeli olduğunu belirtti: 2020 yılında asgari ücret %15, emekli maaşı ise %12,63 arttı.

8 /11 2022 yılında, asgari ücret iki kez artarak %100’e yükselirken emekli maaşları %78 arttı. 2023 yılında asgari ücret iki kez belirlenirken emekli maaşlarında %62,5 artış yaşandı. Ancak 2024 yılında bu tablo tersine döndü. Asgari ücret %49 artarken, emekli maaşları yıllık %86,15 artış gösterdi.

9 /11 Refah Payı Gündemde 2025 yılı maaş zamlarında refah payı beklentisi yeniden gündeme geldi. Bakan Şimşek, asgari ücrete yapılacak olası bir %44’lük zam durumunda, emeklilerin maaş artışının enflasyon farkı ile dengelemek için refah payının devreye girebileceğini belirtti.

10 /11 Ocak ayında emekli maaşları için enflasyon artışı ve ek düzenlemelerle birlikte temmuz zammı da dikkate alınarak, asgari ücretle orantılı bir iyileştirme yapılabileceği ifade ediliyor.