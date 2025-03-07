EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA YENİ VERİ: MB son oranı açıkladı, öğretmen - polis - hemşire hepsinin maaşı değişiyor

EN YENİ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAHMİNİ

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 5 aylık artış oranının yüzde 14,43 olabilmesi söz konusu. Memur ve memur emekli zammı için de yüzde 7,95’lik enflasyon farkı ile kümülatif artışın yüzde 13,35 olabileceği öngörüldü.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda 3 puanlık revize ile yüzde 24’e yükseltilen yıl sonu enflasyon tahmni 6 aylık zamda da ipucunu veriyor. Bu kapsamda 6 aylık memur emekli zammının Temmuz ayında yüzde 15 ila yüzde 17 arasında olması bekleniyor.