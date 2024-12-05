Emekli maaşı 12.500, 13.550, 18.000 TL maaş alana 20.000 TL'ye kadar ödenecek! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye liste...

Aralık ayı boyunca emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar için promosyon kampanyalarını yenileyerek cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Emekli maaşını taşıyanlara yüksek nakit ödemelerin yanı sıra ek avantajlar sağlayan bankalar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte 2024’ün son ayında bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve detaylar...
Bankalar, emeklilere yıl sonuna kadar cazip promosyon imkanlarıyla ek gelir fırsatları sunuyor. Emekli maaşına göre 5.000 TL’den başlayıp 24.000 TL’ye kadar yükselen promosyon ödemeleri, sadece nakit kazanç sağlamıyor; aynı zamanda çeşitli harcama kategorilerinde ek ödüller ve avantajlar sunuyor. Bankalar arasındaki bu rekabet, emeklilere daha fazla seçenek ve kazanç fırsatı getiriyor.
Vakıfbank
Vakıfbank, yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyasında, maaş tutarına bağlı olarak 24.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ayrıca maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler ve kredi kartı ile harcama yapanlar, 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödül kazanabiliyor.
TEB
TEB, 25 Kasım itibariyle başlattığı kampanyasında emeklilere 21.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor. Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlar 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş olanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ek olarak, herhangi bir maaş tutarı fark etmeksizin otomatik fatura talimatı verenler 9.000 TL'lik bir ödül alabiliyor.
Denizbank
Denizbank, yeni hesap açan veya taahhüt süresi biten emekli müşterilerine 20.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş sahiplerine 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ek olarak, MobilDeniz uygulamasını indirip kullananlar 1.000 TL, kredi kartı alanlar ise 2.000 TL alabiliyor.
Albaraka Türk
Albaraka Türk, aylığına göre 20.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlara 6.500 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş sahiplerine 10.400 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 13.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.600 TL veriliyor. Ayrıca iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.400 TL ek ödeme yapılırken, emekli maaşı getirenlere ise her müşteri için 500 TL'lik bir ödül veriliyor.
ING
ING, ay sonuna kadar sürecek kampanyasında emeklilere 20.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlar 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL veriliyor. Ayrıca, üç ve daha fazla otomatik fatura talimatı verenler toplamda 3.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor.
Yapı Kredi
Yapı Kredi, 20.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş sahiplerine 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL veriyor. Ayrıca yeni fatura talimatları ve kredi kartı harcamalarına ek ödüller de sunuluyor.
Akbank
Akbank, emeklilere 17.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL veriliyor. Banka, ek olarak otomatik fatura talimatlarına da nakit ödül sağlıyor.
QNB
QNB, emekli maaşı alanlara 16.200 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'lik ek ödeme yapılıyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, Aralık ayı kampanyasında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Aylığı 10.000 TL altı olanlar 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 15.000 TL alabiliyor.
Türkiye Finans
Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyanlara 14.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlar 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş sahiplerine 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş sahiplerine ise 12.000 TL veriliyor. Ayrıca, emekli yakınlarını getirenlere her kişi başına 250 TL veriliyor.
Halkbank
Halkbank, 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor ve çeşitli alışverişlerde indirim fırsatları sağlıyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası ise emekli maaşına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor ve Bankkart ile yapılan alışverişlerde çeşitli ödüller sağlıyor.
İş Bankası
İş Bankası, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor ve ek hesap limitleri ile aidatsız kart gibi fırsatlar sunuyor.