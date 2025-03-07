Emekli maaşı güncel banka promosyonları: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel miktarlar

Emeklilerin maaşlarını taşıyabilecekleri bankalar tarafından sunulan promosyon miktarları Mart 2025 itibarıyla güncellendi. Kamu ve özel bankalar, emeklilere özel yeni kampanyalarını duyurdu. Bankaların sunduğu promosyon tutarları maaş aralıklarına göre değişirken, bazı bankalar ek avantajlar da sağlıyor. Mart ayı itibarıyla en yüksek promosyon miktarlarının 20.000 TL seviyesine ulaştığı görülüyor. Emekliler, maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvurarak üç yıllık taahhüt karşılığında promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
Bankalar, Mart 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlara yönelik cazip kampanyalar sunan kamu ve özel bankalar, rekabeti artırdı. Emekliler, maaşlarına ek olarak sunulan nakit promosyon avantajlarından yararlanmak için bankaların tekliflerini yakından takip ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncellenen promosyon tutarları ve detaylar…
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş AralığıMaaş AralığıPromosyon Tutarı0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
TEB EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.